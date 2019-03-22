Cem Belevi Hayranlarına Müjde

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Kalk Gidelim dizisinin yeni transferi Cem Belevi, Cumartesi günü ekrana dönüyor.Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinde doktor rolünü canlandıracak olan Cem Belevi, Cumartesi günü yayınlanacak 63. bölümle hayranlarıyla buluşuyor. Dizide aylardır aranan doktor Sinan rolünü canlandıracak olan Cem Belevi, "Muğla'ya aşık oldum. Hayallerin ötesinde bir yer. Köy halkı, ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım beni kucakladılar. Bu dizinin bana uğurlu geleceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL