17.06.2019 09:55
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Cem belevi'ye hayranlarından yoğun ilgi

Cem belevi

Yakışıklı oyuncu Cem Belevi, dünyanın ilk muhafazakar ve kadın temalı AVM'si Zeruj Port'un 1. yıldönümü etkinliklerinde konser verdi.

Renkli anlara sahne olan konserde pop müziğin başarılı ismi sevilen şarkıları ile eğlenceli anlar yaşattı. Yeni şarkısı 'Bundan Sonra'yı hayranları ile birlikte söyleyen Belevi, "Bu sözleri bir odada tek başıma yazmıştım. Sizinle göz göze gelip şarkıyı beraber söylemek beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.

Muhafazakar modanın nabzının attığı Zeruj Port AVM, 1. Yıl dönümü etkinlikleri ile eğlence ve alışverişi ziyaretçilerine bir arada sunuyor. 3 gün sürecek açılışın ilk gününde Cem Belevisevenlerine bir konser verdi. Yoğun ilginin olduğukonserdeBelevi," Sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. Bu şarkıları sizlerle birlikte söylemek benim için çok değerli " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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