Cem Bükülmez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olan Cem Bükülmez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Cem Bükülmez isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAKARYA ADAPAZARI adayı Cem Bükülmez kimdir? Bağımsız SAKARYA ADAPAZARI adayı Cem Bükülmez yüzde kaç oy aldı?

Cem Bükülmez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Cem Bükülmez ADAPAZARI ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ADAPAZARI ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Cem Bükülmez adlı Bağımsız adayı toplamda 326 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.