Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı

Usta komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayın yapan programına katıldı. Kahkahalar içinde geçen programda Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

"HİÇ KİMSEYİ STALKLIYOR MUSUN?"

Defne Samyeli'den bir süre önce ayrılan Cem Yılmaz programın ilerleyen saatlerinde İbrahim Selim'in sorduğu "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

CEM'İN CEVABI ÜZERİNE, İZLEYİCİLER KAHKAYA BOĞULDU

Yılmaz cevabında, "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.