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Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra, son dönemde adı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla anılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı YouTube üzerinde yayınlanan bir programda sunucunun "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

09.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:21

Usta komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayın yapan programına katıldı. Kahkahalar içinde geçen programda Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

"HİÇ KİMSEYİ STALKLIYOR MUSUN?"

Defne Samyeli'den bir süre önce ayrılan Cem Yılmaz programın ilerleyen saatlerinde İbrahim Selim'in sorduğu "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

CEM'İN CEVABI ÜZERİNE, İZLEYİCİLER KAHKAYA BOĞULDU

Yılmaz cevabında, "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.

Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
BİRİLERİNİN PROJESİ:Güzel olmadığı ve oyunculuk kalitesi ortada olan bu kadının bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa hiç bir özelliği yokken bu kadar haberleştirilmesi anlaşılamaz bir durum. Aynen Can Bonomo gibi. Zamanı gelince belki anlarız. . .
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