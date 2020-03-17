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Cem Küçük'ün acı günü

Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük (57) rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

17.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:24
Cem Küçük'ün acı günü
Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük (57) rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Küçük, düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük için Zonguldak Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii'nde öğle namazı sonrası tören düzelendi. Cenazeye Zonguldak İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazeteci Cem Küçük ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Ramazan Küçük Taşbaca Camii'nde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Cem Küçük, Güncel

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