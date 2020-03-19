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Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

19.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:00
Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya 'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Almanya'da, Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.
Bir dönem Yeşiller Partisi Genel Başkanlığı da yapan Özdemir, paylaşımında, "Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi." ifadesini kullandı.
Kendisini karantinaya aldığını aktaran Özdemir, bu virüsün herkese bulaşabileceğine dikkati çekti.
AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier'in testi de pozitif çıktı
Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Barnier, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek isterim. Gerekli tüm talimatları yerine getiriyorum." ifadesini kullandı.
Başmüzakereci Barnier, Kovid-19'dan etkilenen ve şu anda izolasyon altında olan herkesle birlikte bunun üstesinden geleceklerini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Almanya, Güncel

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