Cem Özer: Sağlık Durumum İyi (2)

23 Kasım 2018 Cuma 12:55



23 Kasım 2018 Cuma 12:55

AFYONKARAHİSAR'daki film çekimleri sırasında geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve 42 boyunca yoğun bakım tedavisi devam eden Cem Özer , iyileşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özer yoğun bakım sürecinden, hastalığının durumuna kadar açıklamalarda bulundu. Özer hastalığı süresince eşi Pınar Dura ile kızı Cemre Özer'in yanından ayrılmadığını söyledi."EŞİMLE KIZIMI YANIMDA HİSSETTİM"Yoğun bakıma kaldırıldığını birçok duyguyu hissettiğini ve etrafındakileri algıladığını belirten Cem Özer, eşiyle kızını sürekli yanında hissettiğini söyledi. Özer, "O an 'Oh be kurtuldum' dedim. Zihin böyle düşünüyor. Sonra eşimle kızımı başımın ucunda bana doğru eğilmiş beni severken algıladım. Benimle konuşurken algıladım. Gözümü kapatıyorum, açıyorum sürekli orada hatırladım. Sonra 'Ne yapıyorsun Cem. Sen gidip kurtulacaksın da Pınar ile Cemre ne olacak?' dedim" diye konuştu.KIRIK BACAKLA 3 GÜN ROL ALMIŞKazanın film setinde rol gereği atladığı bir çukurda bacağının kırılmasıyla meydana geldiğini kaydeden Cem Özer, bacağının kırılmasına rağmen 2-3 gün boyunca çekimlere devam ettiğini söyledi. Özer, "Ben yönetmen Sinan Çetin 'e gerekli önlemlerin alınması karşılığında çukura atlayabileceğimi söyledim. Sinan Çetin öyle çekeceğini söylediler. Çukurdaki çalı çırpıyı kaldırmadılar. Ben de göremeyip çukurun karşı duvarına çarptım" dedi. Cem Özer farkına varmadan çalışmaya devam ettiğini ancak sonunda dolaşım bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Özer şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde ailesiyle birlikte vakit geçirebileceğini kaydetti. Öte yandan Özer, evinde düşerek yaralanan sanatçı Mehmet Ali Erbil 'in de bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.