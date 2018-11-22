Cem Özer, Tedavi Gördüğü Hastanede Basın Toplantısı Yapacak

Rol aldığı filmin çekimi sırasında ayağı kırılarak hastaneye kaldırılan, oksijen tedavisi sırasında sara nöbeti geçirdiği ve şuuru kapandığı belirtilen 59 yaşındaki oyuncu Cem Özer'den haber var. Film çekimleri sırasında sette kaza geçiren oyuncu Cem Özer, tedavi gördüğü hastanede yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

SAĞLIK DURUMUYLA ALAKALI SORULARI YANITLAYACAK

Cem Özer yarın saat 10.00'da, tedavisinin devam ettiği hastanede düzenlenecek basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer , 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmeden ayrıldı. Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı.Zaten de böyle ünlendi. Sinema ve tiyatro oyunculuğu bir yana, esas alametifarikası Laf Lafı Açıyor'du. 1991 eylülünde yayımlanmaya başlayan bu talk show, televizyon tarihimizin demirbaşlarından sayıldı. "Ben sizin yerinizde olsam yalnız bu programı seyrederdim," sloganlı Cem Özer, özel televizyonların yarattığı ilk yıldızlardan. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991'de Star TV'de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Türkiye'nin güldüğü bu adam, sivri diliyle dikkat çekti. Medya, sanat ve siyaset dünyasına yönelik eleştirileri, zaman içinde söylediklerinin etkisizleşmesine neden oldu. Sinan Çetin'in Berlin in Berlin'inde, Ezel Akay'ın Neredesin Firuze'sinde, Barış Pirhasan'ın Ademin Trenleri'nde oynadı.