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Cem Parlak Öğretmenler Günü'nü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İYİ Partili Cem Parlak, "Öğretmen olmanın kutsal bir meslek olduğu ama maalesef bu dönemde öğretmenliğin değerinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

23.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:28Cem Parlak Öğretmenler Günü'nü kutladı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İYİ Partili Cem Parlak, "Öğretmen olmanın kutsal bir meslek olduğu ama maalesef bu dönemde öğretmenliğin değerinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Nitelikli bireyler olmanın birinci şartı iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmektir, diye ifade eden Parlak, "Hepimizi öğretmenler yetiştirdi. Öğretmenliğin önemini iyi idrak etmeliyiz. Çünkü başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" ifadesi bizim şiarımız olmalıdır" diye ifade etti.

Cem Parlak 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajını şu şekilde tamamladı:

"Nitelikli bireylerin ortak noktası iyi öğretmenler tarafından yetişmiş olmasıdır. Öğretmenine veya öğretmenlik mesleğine değer vermeyen bir toplum düşünülemez. Millet olarak iyi öğretmenler yetiştirmeliyiz ve iyi öğretmenler iyi bireyler yetiştirecektir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Cem Parlak, Güncel

Kaynak: İHA

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