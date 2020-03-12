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Cem Şahan'a fenomen ve ünlü isimlerden destek!

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer ile 'Ya Da Öldür' isimli şarkıya düet yapan Cem Şahan ünlü isimler tarafından büyük bir destek gördü.

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Cem Şahan'a fenomen ve ünlü isimlerden destek!

Ya Da Öldür isimli şarkının klibi youtube üzerinde 200.000i geçmiş durumdayken Cem Şahan ve Ayça Gürsaçer ünlü isimler tarafından da desteklendi.

Seda Sayan'ın yanı sıra Tarık Mengüç, Bülent Serttaş, Safiye Soyman ve ayrıca ünlü fenomenlerden Fatih Bulut ile birlikte Selin Ciğerci, Turabi ve Veysel Mutlu paylaşımlarıyla Cem Şahan'a destek verdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Seda Sayan, Güncel

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