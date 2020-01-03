Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu

Cem Uzan, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda sağ elini kullanamadığını belirtti.

BİR HAFTADIR SAĞ ELİ SARGIDA

Geçirdiği ev kazası sonucu bir haftadır sağ elinin sargıda olduğunu belirten Uzan, elinde üçüncü derece yanık oluştuğunu yazdı.

SAĞ ELİNDE 3. DERECE YANIK OLUŞTU

Cem Uzan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Geçirdiğim bir ev kazası sonucu bir haftadır sağ elim 3 derece yanık. Sadece sol elimi kullanabiliyorum. Geçmiş olsun diyen tüm sevenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mutlu ve sağlıklı 2020 Türkiye'm"