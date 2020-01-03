Haberler » Güncel » Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu

Cem Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile geçirdiği ev kazası sonucu sağ elinde 3. derece oluştuğunu ve sadece sol elini kullanabildiğini açıkladı.

03.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:31

Cem Uzan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda sağ elini kullanamadığını belirtti.

BİR HAFTADIR SAĞ ELİ SARGIDA

Geçirdiği ev kazası sonucu bir haftadır sağ elinin sargıda olduğunu belirten Uzan, elinde üçüncü derece yanık oluştuğunu yazdı.

SAĞ ELİNDE 3. DERECE YANIK OLUŞTU

Cem Uzan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Geçirdiğim bir ev kazası sonucu bir haftadır sağ elim 3 derece yanık. Sadece sol elimi kullanabiliyorum. Geçmiş olsun diyen tüm sevenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mutlu ve sağlıklı 2020 Türkiye'm"

Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladıGenç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu

Instagram, Cem Uzan, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:01   Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Haber
00:59   Çorum'a şehit ateşi düştü (2) - Haber
00:58   Çorum'da şehit ateşi düştü - Haber
00:56   Çorum'a şehit ateşi düştü (2) - Haber
00:55   Çorum'da şehit ateşi düştü (2) - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
22:27   Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Haber
3.01.2020 01:04:52