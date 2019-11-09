Haberler » Güncel » Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım - Haber

Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

09.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:51Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır 'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmeyi aktaran Önkibar, Cem Uzan'ın, "İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım." ifade kullandı.

Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyledi:

"Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star'ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."

"İKİ AY İÇİNDE DÖNECEĞİM"

Sohbetin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirten Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına aktardı:

İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım. İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede 'yi ayağa kaldıracağım. Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet. Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem.

"HİÇBİR SORUN YOK, DÖNÜYORUM VE AKLANACAĞIM"

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti:

"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım. Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."


Cem Uzan, Türkiye, Fransa, TV, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
17:14 Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi
17:14 TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu
17:12 Kemeraltı'nda iş yeri yangını
17:12 Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:15:44