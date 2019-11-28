Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk

Uzun yıllardan bu yana yurt dışında yaşayan Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin Uzan'ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Avukat Altmışkara, dün yeniden yargılama başvurusunda bulunduklarını ve mahkeme kararının ardından Cem Uzan'ın Türkiye'ye döneceğini söyledi.

"UZAN, ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEMİŞTİR"

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; basın toplantısında konuşan Avukat Metin Altmışkara şunları söyledi: Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?

Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir. O gün yaşananları Hanefi Avcı Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16'sı FETÖ'cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur.

"EN KISA SÜREDE GELMEK İSTİYOR"

Basın açıklamasının ardından bir gazetecinin, "Kendisi yaptığı açıklamada 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Yargılama devam ederken mi dönmeyi düşünüyor. Bu takvim nasıl olacak?" şeklindeki sorusuna Avukat Altmışkara,

"En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanması gelecektir" diye cevap verdi.

KAÇ YILDIR YURT DIŞINDA?

Star TV ve Star Gazetesi'nin yanı sıra İmarbankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete atıldı.

3 Temmuz 2003'te İmar Bankası ve Adabank'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Şubat 2004'te ise TMSF; İmar Bankası soruşturmasını genişletti. Soruşturma çerçevesinde Uzanlar'ın birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el konuldu.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan'ın sığınma talebi Fransa tarafından kabul edildi. Uzan yaklaşık 10 yıldır yurt dışında bulunuyor.