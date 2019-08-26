Haberler» Ekonomi» Haber

Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz TEMA Vakfı'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaparak destek oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, kampanyaya Kenan Doğulu'nun vesilesiyle katıldığını açıkladı.

26.08.2019 16:38
Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İzmir'de çıkan yangının ardından TEMA Vakfı'nın bölgenin tekrar ağaçlandırması için başlattığı kampanyaya destek oldu.

40 BİN TL'LİK BAĞIŞ YAPTI

Cem Yılmaz, bir fidanın 10 TL olduğu kampanyada 4 bin fidanla 40 bin TL'lik bağış yaptı. Yılmaz, kampanyaya Kenan Doğulu'nun vesilesiyle katıldığını söyledi.

Twitter'dan konu hakkında açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"TEŞEKKÜRLER KENAN"

"Sevgili arkadaşım Kenan Doğulu vesilesiyle Tema Vakfı'nın kampanyasına 4.000 fidanla katılıyorum. Teşekkürler Kenan. Çok yaşa"

İşte Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım:

Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı

Tema Vakfı, Cem Yılmaz, Magazin, Ekonomi

YORUMLAR (10)
TİNMAN: adam vesille oluyor baskalari icin, ama tabi kus beyinli cok burda.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
AAAA B: BRAVOO
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ANONYMOUS: sağ elin verdiğini sol el görmeyecek lafı çok yalnış 1 fidan 10 tlyese adam 4000 fidan almış biraz mantık kurun
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
DADAŞ: Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
MRTKRC: bu kişiye yardım değil fidan dikme, birde sağ el sol meselesi tabiki doğru şöyleki yardım verilecek kişiyi rencide etmeyecek şekilde verilmesi manasına söylenmiş.
Yayından Kaldır
0 0
CEMALCCC: Tv 8 de program yapsanız ya , birde 40 bin çok komik olmuş. 400000 felan yatırman lazım . Senin gibiler orada villa alsın diye ağaç dikilecek sonuçta
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
ANADOLU06: bir elin verdiğini öbür el bilmemeli. . . . . her işiniz çakallık reklam
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:27   Konya Şeker'den 39 milyon liralık avans ödemesi
17:24   Serbest piyasada altın fiyatları
17:12   Dünya Motokros Şampiyonası İletişim Sponsorluğu İmza Töreni
17:10   Kapalıçarşı'da altın
17:05   Merkel'den İran açıklaması
17:00   CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan'a silahlı saldırı
17:00   AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı