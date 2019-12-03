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CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1)

PROF. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

03.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:18CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1)
PROF. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı 'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, ağladı.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Orhan Kural avukatı ile katılırken; davalı Cem Yılmaz gelmedi. Yılmaz'ı avukatı temsil etti. Mahkeme Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, mahkeme çıkışında ağladı.

DAVA GEÇMİŞİ

Orhan Kural asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini, burada 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, bunun üzerine davalı Yılmaz'ın da "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" diyerek hedef alındığını savunmuştu. Dilekçede, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Orhan Kural'ın alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığı öne sürülmüş ve mahkemeden Cem Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

cep telefonundan Orhan Kural mahkeme çıkışında


- İstanbul

Orhan Kural, Cem Yılmaz, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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