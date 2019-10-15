Cem Yılmaz, Akasya'da sevenleri ile buluşuyor

Komedyen Cem Yılmaz'ın beklenen Karakomik Filmler'inin ilki olan "2Arada Kaçamak" cuma günü vizyona girecek.

Cem Yılmaz ve filmde rol alan diğer oyuncular, filmin vizyona girdiği gün 20.30'da Akasya misafirleriyle buluşacak.

Akkök Holding açıklamasına göre, Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilki 18 Ekim Cuma günü vizyona girecek.

Cem Yılmaz ve Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Alişan Uğur ve Sami Hamid, Akasya'da düzenlenecek Oyuncularla Buluşma etkinliğine katılacak.

Oyuncular gösterim öncesi 20.30'da zemin katta seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA