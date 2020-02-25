Haberler » Magazin » Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim - Magazin

Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Bir mekan çıkışında magazin muhabirleriyle karşılaşan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya soruları karşısında isyan etti ve "Bıktım artık, bunlar çok ciddi konular" ifadelerini kullandı.

25.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:25

Defne Samyeli ile ayrılığın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına sonunda isyan etti.

SONUNDA İSYAN ETTİ

Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Muhabirlerin sorularına isyan eden Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"

"Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz."

Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bizde sizden bıktık lan züvaslu,bu ülkeyi diğerleri gibi sende bir an evvel terkedip amerikacığınıza yerleşin ne olur
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
XXXX:bu zatın kendiside filmleride beş para etmez))))
Yayından Kaldır
0 0
ZİYAA:Aynen Coşkun kardeş. . . Hayırlı geceler. . . Sağlıcakla kal, ailen ile. . .
Yayından Kaldır
4 1
HİÇ:sırf meşhur diye didiklenilmesi hoş değil. adamın evli karısını mı zapt ediyor, tacizde mi bulunuyor da bu kadar üstüne gidiliyor. yaş farkı onunla beraber olanı ilgilendirir.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
MERVE:BİZDE BIKTIK BU CEM YILMAZIN UÇKUR HABERLERİNDEN. YEEEEEEEETEEEER
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
MERVE:SELAM CANİKOM:))
Yayından Kaldır
1 0
MÜCELLA:Selam güzelim:))))))
Yayından Kaldır
1 0
DR:adam hakli size ne bize ne kim kimle yatar ise herkes namus bekcisi olmus kendileir her haddi yer lafa geldimi namis bekcisi olur ayni kadin programlari gibi hele bu konular gundemi niye mecgul ediyor kim kimle isterse yatar
Yayından Kaldır
6 6
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 23:31:49