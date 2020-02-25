Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Defne Samyeli ile ayrılığın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına sonunda isyan etti.

SONUNDA İSYAN ETTİ

Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Muhabirlerin sorularına isyan eden Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"

"Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz."