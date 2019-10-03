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Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek isteyen bir vatandaş, arkadaşı tarafından dolandırıldı

Özel bir şirkette çalışan kadın, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek için arkadaşından bin 500 TL'ye bilet aldı. Gösteriyi izlemek için mekana giden kadın, biletlerin sahte olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu.

03.10.2019 12:19

İstanbul'da şirket çalışanı bir grup arkadaş, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek için bilet satın aldı. İş çıkışı gösteriyi izlemeye giden 9 arkadaş sahte bilet şoku yaşadı. Biletleri arkadaşı olan Uğur G.'den bin 500 liraya satın alan Sinem A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BİN 500 TL'YE SAHTE BİLET SATTI

Özel bir şirkette çalışan Sinem A., arkadaşlarıyla birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemek için bilet almak istedi. Biletlerin tükendiğini öğrenen Sinem A.'ya arkadaşı Uğur G. biletleri kendisinin ayarlayabileceğini söyledi. Daha sonra Uğur G., bin 500 lira karşılığında 9 bileti Sinem A.'ya e-mail yoluyla gönderdi.

BİLETLERİN SAHTE OLDUĞUNU KAPIDA ÖĞRENDİ

İş çıkışı arkadaşlarıyla gösteriye giden Sinem A., görevlinin biletlerin sahte olduğunu söylemesiyle şok oldu. Arkadaşı Uğur G. tarafından dolandırıldığını anlayan Sinem A. savcılığa başvurdu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan Sinem A., Uğur G.'nin bu yöntemle aynı iş yerinde çalışan bir kişiyi de 13 bin lira dolandırdığını söyledi. Sinem A. dilekçesinde, "Bizi dolandıran Uğur G.'den şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek isteyen bir vatandaş, arkadaşı tarafından dolandırıldı

Cem Yılmaz, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(10)
BLADE:1500 tl ye bilet vay arksdas bir garibana bir ogrenciye bir muhtac insana 50 lira vermezler
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PAŞALI:Uğur hadi yine iyisin parayı kesin boğaz da alkol balık yapmışsındır.
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ESTAPENTA:Beyinsiz bu adamı izlemeye verdiği paraya bak
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PAŞALI:Uğur kız arkadaşıyla birlikte o parayla boğazda rakı balık yapmıştır.
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BİR DOST:emniyet mensuplarının maaşından kesseler bir tane dolandırıcı kalmaz diyecektim ama bu seferde dolandırıcılardan fazlası ile tamamlarlar. anlıyacağınız, yapacak birşey yok zevk almasını bilin. bana göre en büyük ahmaklık her okuyamayanı cahil, her diplomalıyı alim sanmaktır.
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VAY ARKADAŞ:Ülkeye bak dolandırıcılar ülkesi oldu
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MİKROP:friendly fire
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6.FİLO:Adile Naşit kulakların çınlasın o olsa şimdi gitti gitti gitti gitti derdi. .
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ŞAKACI:Adamı yakaladılar,şakaydı gösteri için hazırlık yaptım dedi
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FASAFİSO:Artık zaman kötü , buzamanda kör tuttuğunu topal yetişdiğini. . . . . Dikkatli olmak lazım
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