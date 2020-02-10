Haberler » Magazin » Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı - Magazin

Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Bir süredir adının anıldığı Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülenen Cem Yılmaz, Türkiye'ye gelir gelmez gönüllü magazincilere yakalandı. Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlenen Yılmaz, kendisini görüntüleyen kişiye tepki gösterdi.

10.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:23

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra adının anıldığı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülendi. Sarıkaya ile kısa süreli tatil yaptıktan sonra ülkeye dönen komedyen kendisini görüntüleyenlere tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN BİRADER?"

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi. Bugün tek başına Türkiye'ye gelen Yılmaz, gönüllü magazincilere yakalandı. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Cem Yılmaz ile ilişkisini Serenay Sarıkaya'nın bitirdiği konuşulan Defne Samyeli ise önceki akşam sahne aldığı mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte görüntülenmesini hatırlatması üzerine açıklama yapan Samyeli, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi.

Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyorAtina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Eski sevgili Defne SamyeliEski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendiAşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

Serenay Sarıkaya hayatı ve biyografisi! Serenay Sarıkaya hangi yapımlarda yer aldı? Serenay Sarıkaya kimdir?Serenay Sarıkaya hayatı ve biyografisi! Serenay Sarıkaya hangi yapımlarda yer aldı? Serenay Sarıkaya kimdir?

Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Sarıkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
GALATASARAY:Ozan Güvenin kankası sonuçtu. Bunlar komple burnu havada tayfası. ''Sen kimsin? Yaşın kaç?'' gibi sorular bu türden duymaya alışık olduğumuz sorular.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HİÇ:SOKAKTAKİ HAYVAN KADAR SEVMEM CEM YILMAZI. YAZIK OLMUŞ KIZA. .
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
CEM:Ben de seni gazoz kapağı kadar sevmiyorum.
Yayından Kaldır
0 7
MUZZY:Simarik. 7-8 yil oncede boyle konusaydin ya.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:BURADA TEK SIKINTI BENCE SERENAY. KALİTESİ DÜŞÜYOR İYİCE.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
PAŞALI:CEM SANA NEDİYE CEM SENDEN ADAM OLMAZ DİYE CEM
Yayından Kaldır
23 4
Cevap yaz
ESCOBAR:tipine yaşına bakmadan genç kızı yerken iyi sen mi yedin diye sorulunca kızıyorsun. yarın öbür gün kimsin birader dediğin adama film yaptım filmime gider misiniz diye şirinlik yaparsın ama.
Yayından Kaldır
45 5
Cevap yaz
JAVİER PENA:kardeş para adamı değiştirir, bu adamdaki para sende olsa ondan farklı birşey yapmazdın buna emin ol
Yayından Kaldır
1 0
CEM YILMAZ:bu tip leri çok fazla önemsememek lazım sonra tepeye çıkıyorlar
Yayından Kaldır
43 5
Cevap yaz
VEZIR:UNLU OLMANIN AVANTAJLARINI YERKEN IYI AMA DEZ AVANTAJA GELINCE SEN KIMSIN BIRADER YOK OLE :))
Yayından Kaldır
39 5
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:28:46