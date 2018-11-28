Cem Yılmaz Bombayı Patlattı! Yeni Filminde Acun Ilıcalı da Oynayacak

"Karakomik Filmler" serisi ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, Milliyet'ten Mesut Yılmaz'a konuştu. 4 film ile vizyona girecek "Karakomik Filmler" serisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın filmlerden birinde yer alacağını söyledi.

"MERAKLI AMATÖR ACUN"

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı'yı filmde oynatma kararı aldığını söyleyen Cem Yılmaz, "Evet, meraklı amatörlere olabildiğince imkan tanıyoruz, belirli ücret dahilinde. Acun da bunlardan biri..." şeklinde espirili bir açıklama yaparak, Acun Ilıcalı'nın da serinin bir filminde kamera karşısına geçeceği müjdesini verdi.

"İYİ OLDUĞUM İÇİN DENGİMİ ARIYORUM"

Bu konu hakkında konuşan Cem Yılmaz, "Özge'yle (Özpirinçci) daha önce hiç çalışmadım. İyi aktörlerle oynamak çok güzel oluyor. Ben de çok iyi olduğum için dengimi arıyorum." diyerek güldürdü.

Karakomik Filmler serisinin üçüncü filmi Emanet'te rol alan Özge Özpirinçci, set hallerini Instagram hesabından paylaşmıştı.