Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!

1,5 yıllık sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılan ve filminden istediği performansı alamayan Cem Yılmaz'ın bu aralar keyfi yok. Zeki esprilerle sevenlerinin yüzünü gülümseten ve neşeli haliyle alışık olduğumuz ünlü komedyen bu kez güldürmedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Son filmi Karakomik Filmler'in vizyona girdikten sonra gişede çakılmıştı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen film en kötü açılış yapan filmi oldu. Filmin galasında 1,5 yıllık sevgilisi Defne Samyeli'den de ayrılan Cem Yılmaz hem özel hayatında hem de iş hayatında zor günler geçiriyor.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öceki gün kendisini çeken gazetecilere "Beni rahat bırakın" diyen Yılmaz'ın kendisini görüntüleyen hayranına tepkisi ise dikkat çekti. Hayranı komedyene "Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor" dedi. Bu sözler karşısında gerilen komedyen, lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

"İNSANLAR BEĞENMEZLERSE SANATÇILAR MUTSUZ OLUR"

Yılmaz filmi ile ilgili yapılan eleştiriler için ise, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler, sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar" dedi.