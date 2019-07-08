Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı için olay sözler: 3 kere boşandı para mı kalır

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta gösteri düzenledi. Ünlü komedyenin gösterisi boyunca Acun Ilıcalı'yı diline dolaması ise olay oldu. Cem Yılmaz'ın Medya patronu Acun Ilıcalı'nın üç kere evlenip boşanması hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

"ADAM 3 KERE BOŞANDI PARA MI KALIR"

Cem Yılmaz'ın Kıbrıs gösterisinde Acun Ilıcalı'yı diline dolayarak, ''Bana bir fatura geldi 1000 dolar. Meğer Kemal, bir aplikasyon indirmiş. 20 dakikada 6000'lik olduk. 'Oğlum' dedim 'Ben Acun Ilıcalı değilim o kadar paramız yok. Kemal de 'ben gidiyorum baba evden, anılarımı kitabımdan okursun.' dedi. Bu arada Acun'da para bitti zaten. Belli değil mi, terlikle geziyor. Sorduğumuzda 'Survivor'dan geliyorum' diyor. Adam 3 kere boşandı. Para mı kalır?'' ifadelerini kullandı.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN EŞLERİ

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

Seda Başbuğ

Acun Ilıcalı, ikinci evliliğini boşandıktan 10 yıl sonra yaptı. Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi olarak Zeynep Ilıcalı'yı seçmişti. Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın evliliği 2003 yılında gerçekleşti. O dönemde Acun Ilıcalı henüz bir medya patronu değil, yeni ünlenen bir televizyon muhabiriydi. Acun Ilıcalı'nın ikinci karısı ile olan evliliğinden 2 kızı daha oldu.

Zeynep Yılmaz

Acun Ilıcalı son eşi Şeyma Subaşı ile henüz evliyken birlikte olmaya başladı. Yasak aşkı ile gündem olan Acun Ilıcalı, söylentilere kulaklarını tıkadı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden bir de çocuk sahibi oldu. Acun Ilıcalı, büyük aşkı Şeyma Subaşı ile sunuculuğunu yaptığı televizyon programı Var Mısın Yok Musun'da tanıştı. İlişkisi döneminde Zeynep Ilıcalı ile boşanma kararı aldı. 2016 yılında da Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında yaptığı evliliği noktaladı.