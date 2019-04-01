01 Nisan 2019, 16:56
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Cem Yılmaz'dan Megastar Tarkan'a Övgü: Dünyayı Tarkan Yönetsin!

Yeni gösterisi için sahneye çıkan komedyen Cem Yılmaz, "Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor." dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın Kıbrıs prömiyerini Concorde Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

"NE DERDİN VAR ACABA TARKAN?"

Her gösterisini kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz'a, Kıbrıs'ta da ilgi bir hayli fazlaydı. Otelin 900 kişilik tiyatro salonunu dolduran usta komedyen, esprileriyle kırıp geçirdiği Kıbrıs seyircisinden tam not aldı. Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini söyleyen Cem Yılmaz, "Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal 'dert babasıyım' diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan'a hep sormak istemişimdir 'Ne derdin var acaba Tarkan?' diye" sözleriyle güldürdü. Gösteri sonrası hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cem Yılmaz'ın ilk Kıbrıs gösterisinden hayli memnun kaldığı gözlenirken, otel yetkililerinden mayıs ayındaki ikinci Kıbrıs gösterisi için yoğun bir talep olduğu bilgisini aldı.

Kıbrıs, Cem Yılmaz, Tarkan, Magazin



YORUMLAR (9)
ESRA: Dalga geçmiş sanırım. :D
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EROL MEHMET YILDIZ: Sana mı soracağız lan
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HE HEE: Chp calisanlara zam yapacakmisulan kimin parasiyla zammi yapiyorsunuz...cebinden 1 tl bile cikmaz sizin bu millet icin ....180 tl zam.. ama obir taraftan calip cirpacaksiniz...
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MERT: Tarkan ne boş adamsın oğlum yaa
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DOGRU: Bismillahirrahmanirrahim...8. Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allahtan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. 5 Maide Suresi
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