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Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, İstanbul'da katıldığı bir programda ilginç esprileri ile yine güldürdü.

11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:47Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
Ünlü komedyan Cem Yılmaz, 'da katıldığı bir programda ilginç esprileri ile yine güldürdü. Ünlü komedyen program sonrasında bir basın mensubunun Serenay Sarıkaya ile ilgili sorusuna ise, "Sen nüfus müdürlüğünden misin" diye karşılık verdi.

Cem Yılmaz, İstanbul'da katıldığı bir programda ince esprilerine devam etti. Yılmaz, "İyi ki bir futbolcu değilim. Kariyerim bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Benim adımı buradaki atmosferde daha büyük yazmışlar. Kim hani daha fakirse onun adı daha büyük yazılır o felsefe ile hareket edilmiş sanırım. Bu çok mutlu ve onure edici bir şeydir. 25 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Şimdiye kadar başarısız bir işim olmadı. Özel hayatımda da hep başarılı işlere imza attım. Bir genç arkadaşım için önereceğim şey; son 10 liranızı mı kazanmak istersiniz yoksa ilk 1 liranızı mı kazanmak istersiniz. Ben hangisi iyi gelecek diye düşündüğüm zaman ilk 1 liramı kazanmayı tercih ettim. Çünkü o 1 lira hak edilmiştir" dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarının içerisine zaman zaman ince mesajlar koyarak göndermelerde bulunması salonda katılımcıları güldürdü.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz, Atina gezisi hakkında, "Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var" dedi.

Bir muhabirin "İbrahim Selim'in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında" sorusuna ise "Sen nüfus müdürlüğünden misin" diye karşılık verdi. - İSTANBUL

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, İstanbul, Magazin

Kaynak: İHA

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