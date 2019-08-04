Cem Yılmaz'dan RTÜK'e alkol ve sigaralı gönderme!

Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla RTÜK'e gönderme yaptı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YORUM YAPTI

Instagram hesabından sigara ve alkol kullandığı anların videosunu yayınlayan Cem Yılmaz, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de 'Düşkünüm Sana" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın videosu başta takipçileri olmak üzere birçok ünlü isim tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

RTÜK NETFLİX İLE İLGİLİ NE KARAR VERMİŞTİ?

Türkiye'de de yüzbinlerce üyesi olan Netflix, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre artık denetime tabii tutulacak. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' RTÜK'ün bu hafta içinde yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. İkisi geçici toplam 26 maddeden oluşan yönetmelik, Mart ayında yapılan yasal değişikliklerin uygulama çerçevesini belirliyor ve internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşları ile isteğe bağlı (on demand) olarak tanımlanan izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği platformlarla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

YÖNETMELİK NELERİ KAPSIYOR?

RTÜK'ün internetteki her türlü yayını denetleyip, cezalandırmasına olanak tanıyan yönetmelikle internet ortamında düzenli olarak yapılan her türlü yayın, dizi-film, televizyonlardaki dizilerin internet üzerinde yapılan yayını, bireysel TV ağı girişimleri, yurttaş haberciliği de denetim kapsamına alındı.