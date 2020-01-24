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Cem Yılmaz, kendi ismiyle açılan sahte hesaplara tepki gösterdi: Şu oyunu bırakın artık!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendi ismiyle açılan sahte sosyal medya hesaplarına ve onu takip edenlere sert tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Sahte hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösteriliyor. Şu oyunu bırakın artık yahu!" dedi.

24.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:43

Karakomik 2 filmiyle gündemde olan Cem Yılmaz, sosyal medyada 34 bin takipçisi olan sahte hesaba ve onu takip edenlere tepki gösterdi. Ünlü komedyen yaptığı açıklamada, "Sahte hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösteriliyor. Şu oyunu bırakın artık yahu!" dedi.

"ÇOCUK GİBİ ADAMLARSINIZ VALLA"

Yılmaz 'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada şu şekil bir hesap üzerinden yayın yapan kişiyi takip eden 34 bin kişi? Bunu neden yapıyor olabilir? Bu hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösterilmesi de cabası! Şu oyunu bırakın artık yahu! Çocuk gibi adamlarsınız valla....Ayıp. Sorsan, zaten fikrini söyleyecek hatta işi ile sanatıyla zaten kendini ifade eden adamı, kaplama/ ekleme/ yapıştırma çaba ile politik olaylara monte edip kendi kendine hallenmek üzerine bir şey kurmuşsunuz... Gerçekten ibretle izliyorum. Neyse bugün sıra Athena Gökhan da zaten :)" ifadelerine yer verdi.


Cem Yılmaz, kendi ismiyle açılan sahte hesaplara tepki gösterdi: Şu oyunu bırakın artık!

Cem Yılmaz, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
PATOZ:işini güzel yapıyordun, ta ki güzel yapamadığın işlere bulaşana kadar. . .
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