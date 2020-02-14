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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar. Bir bu kalmıştı" yazılı bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın bu paylaşımı akıllara eski sevgili Kerem Bursin'in "Herkes mutlu olsun" yorumunu getirdi.

14.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:08

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İkilinin yeni ilişkisi ise gündemine bomba gibi düştü. Günlerdir eleştirilerin hedefi olan Cem Yılmaz, Birleşmiş Milletler'in logosunu paylaşarak tepkilere gönderme yaptı.

"BİR BU KALMIŞTI"

Kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile Atina'da tatil yaparken yakalanan ve sonrasında ilişkisini inkar etmeyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Samyeli'yi Sarıkaya ile aldattığı konuşulan Yılmaz, Instagram hesabından "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" notuyla Birleşmiş Milletler'in 'Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!' açıklamasını paylaştı.

KEREM'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Yılmaz'ın bu paylaşımı ise dün akşam Etiler'de görüntülenen Kerem Bursin'in yaptığı yorumu akıllara getirdi. Serenay Sarıkaya ile 4 yıl aşk yaşayan Bursin, Serenay ve Cem aşkı için "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" demişti.

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