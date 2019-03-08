08 Mart 2019, 08:59
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Cem Yılmaz, Destek Videosu İsteyen Muhtar Adayına Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü

Cem Yılmaz, "Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil" diyerek kendisinden destek isteyen muhtar adayı takipçisine verdiği cevapla yine herkesi güldürdü.

Komedyen, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz, kendisinden bir destek videosu hazırlamasını isteyen muhtar adayı Recep Ekin'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Cem Yılmaz, kendisinden destek isteyen takipçisine verdiği cevapla yine herkesi güldürmeyi başardı.

Cem Yılmaz, Destek Videosu İsteyen Muhtar Adayına Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü">

"PARA PULLA İŞİM OLMAZ BANA DESTEK OL ABİ"

Mersin Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin, sosyal medya platformu Twitter'da Cem Yılmaz'a, "Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada" şeklinde ricada bulundu.

"BAŞARILAR DİLERİM AMA SİZİ TANIMIYORUM"

Cem Yılmaz ise muhtar adayı Ekin'e "Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler" yanıtını verdi.

Bunun üzerine muhtar adayı Ekin, Cem Yılmaz'a "Adaylar abi 4 kişiyiz 3 tane yaşlı aday var, bir genç benim. Projeleri olan da bir benim sloganlarım nasıl abi?" dedi.

Yönetmen, Twitter, Cem Yılmaz, Magazin, Güncel


YORUMLAR (7)
JÜL SEZAR: 4000 cıvarı alacak olan muhtarlarımıza sımdıden saygılar.
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1 0
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-------------------: TÜRKİYE KAZANACAK EVET BU SIGIR MUHTAR OLSUN HEMEN TRUMP A KAFA TUTAR
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0 1
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MURAT: Bu adamdan nefret ediyorum, miğdem bulanıyor bunu görünce
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16 18
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  • VATANDAŞ : Bence onu anlayacak zekaya sahip olmadığınız için AMA üzülmeyin sizin seviyenize uygun komedyenlerde var bu memlekette :))))) CEM''i ANLAMAK IQ MESELESİDİR. . . . . . . . !!!
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    7 5
HVCC: Sen bu kafayla muhtar
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2 4
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