Cem Yılmaz: 'Dün Gomis Olsaydı Galatasaray Kazanırdı'

CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz
, Skorer TV
'de Gündem Özel programında Ezgi Toper'le, Beşiktaş
'ın Galatasaray
'ı 1-0 yendiği derbi maçı, Sivasspor
'un Başakşehir
'i deplasmanda mağlup etmesi ve Trabzonspor
'un Fenerbahçe
galibiyetinin ardından Kayserispor
karşısında da 3 puan aldığı haftayı masaya yatırdı.
Cem Yılmaz'ın değerlendirmeleri şöyle:
"Çok garip bir derbi oldu. Gomis'in gidişi ve Galatasaray'ın sadece Eren'e kalması çok vahim bir durum. Dün bir kez daha bunu çok net gördük. Eren ve Gomis varken Fatih
hoca ben santrafor alacağım diyordu. Ben bir tane daha alıcam derken, Gomis de gidince çaresizlik oluştu. Galatasaray tarihinde çok nadir bir durumdur bu. Şenol Güneş
de çok garip bir 11'le çıktı sahaya ama Galatasaray'ın hamle yapacak oyuncusu bile yoktu."
'Bu Beşiktaş'ın geçen sezonla alakası yok'
"Bu kadar eksik durumdaki rakibine rağmen Beşiktaş rakibine bariz bir üstünlük ortaya koyamadı. Beşiktaş'ın sezon başından beri bir yongunluğu var. Bu sadece yolculuk yorgunluğu değil. Bu Beşiktaş'ın geçen sezonki Beşiktaş'la hiç bir alakası yok. Şenol Güneş'in enerjisinin düşük olması, Talisca
'nın gidişi ve yerine gelen Ljajic'in takıma adapte olamaması da bu durumu ortaya çıkaran etmenler."
'Gomis olsa Galatasaray kazanırdı'
"Galatasaray gol atamaz, bunu sezon başından bu yana söylüyorum. Kaleye şut atacak oyuncusu yok. Pozisyon zorlayacak adam yok. Dün Gomis olsaydı Galatasaray maçı kazanırdı, gerçekten kazanırdı. Galatasaray o kadar çaresiz durumdaki karşı koyamıyor. Lokomotiv'e de karşı koyamadı, Galatasaray'a karşı koyamadı."
'Faul varsa bence pozisyon penaltı'
"VAR'da golde geriye dönüp bakıyorsunuz ama gole sebep olan serbest vuruş doğru değil mi diye bakılmıyor. Onyekuru'nun pozisyonunda benim kişisel fikrim ben hakem olsam, ceza sahasında Necip'in faul yapıp yapmadığına emin olamadım. Ama Cüneyt Çakır
faul diyorsa Onyekuru daha önce mi topu elle aldı. Eğer faul varsa bence penaltı. Bence Necip faul yapmıyor ama hakeme göre faul yapıyor. Net bir şekilde topu koluyla önüne alıp sonra faul olsa tamam. Ama ikisi aynı saniye içerisinde oluyor. Hakem buna nasıl karar verdi. Ben bu kararı çok anlayamadım ve hakem performansını beğenmedim. Verdiği kararları VAR'la değiştirdiği için hakeme olan güven azalıyor. En güvendiğimiz en inandığımız hakem bu hataları yapınca hayal kırıklığına uğruyoruz."
'Cüneyt Çakır da anlamsız bir stres vardı'
"VAR adil, güven veren bir sistem. İş hakemde bitiyor. Sanki dün Cüneyt Çakır'ın kafası karışık gibiydi. Hafta içi Avrupa
'da çok iyi bir maç yönetti. Dün hakem heyetinde anlamsız bir stres vardı. Galatasaray bu maçı VAR yüzünden kaybetti demek çok basit olur. Galatasaray maçı çevirecek, reaksiyon verecek bir kadroya sahip değil. Maç 90 dakika değil 180 dakika olsa Galatasaray gol atabilir miydi diye düşünüyorum. Galatasaray'ın bu durumda olmasının nedeni yüzde 100 yanlış transfer politikası."
'Galatasaray hala büyükler arasındaki en şanslı takım'
"Galatasaray'da eksikler vardı ama Beşiktaş'ta Babel
ve Pepe yoktu. Babel fark yaratan bir oyuncu. Beşiktaş'ta mental sorunlar var bence. Dünün en etkisiz adamlarından biri Quaresma
'ydı. Caner de çok etkili değildi. Beşiktaş'ın futbolunun taraftarları tatmin ettiğini düşünmüyorum. Şu anda büyük takımlar kötü gidiyor. Fenerbahçe zirveden çok uzak kaldı. Galatasaray'ın zirvenin 5-6 puan gerisinde de kalsa, büyükler içerisinde en şanslı takım olduğunu düşünüyorum."
'Son yılların en kötü derbisi'
"8 yıl sonra ilk kez bir Beşiktaş - Galatasaray derbisine gitmedim. Gerçekten canım gitmek istemedi, çünkü futbol adına bir şey izleyemeyeceğimi düşündüğüm için gitmedim. Son yıllarda iki takım arasındaki en kötü maçtı. Bu derbi, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yönetenlerin ne kadar yanlış futbol politikalarıyla takımlarını sezona soktuklarının görüntüsüdür bu."
'Fenerbahçe'de futbolcuların isyan etmesi lazım'
"Bence Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçı derbiden daha zevkli olacak. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durumn, sıralama gerçekten çok garip. Bu garip duruma önce oyuncuların isyan etmesi lazım. Bizim yerimiz burası değil diyerek futbol oynayarak isyan etmeleri lazım. Fenerbahçe oyunca kadrosunun artık bir reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum. Cocu
farkına varamamıştı ama oyuncular Fenerbahçe formasının büyüklügünün farkına varmıştır diye düşünüyorum. Kasımpaşa'nın oynadığı futbolu beğeniyorum. Kasımpaşa'da Diagne attığı gollerle elmas gibi parlıyor. Trezeguet gibi bir oyuncuları var. Kompakt bir oyun oynuyorlar. Mustafa Denizli
faktörü var. Ama ben seyircisinin de desteğiyle Fenerbahçe'nin bu akşam reaksiyon göstermesini bekliyorum."
'Fenerbahçe kaybederse Koeman falan kalmaz'
"Trabzonspor maçı hariç Fenerbahçe iyi oynayan oynamaya çalışan takımlara karşı kaybetmedi. Fenerbahçe-Başakşehir maçına benzer bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Kasımpaşa, yakaladığı pozisyonları Başakşehir'den daha iyi bitiriyor. Yüzdesi daha yüksek. Fenerbahçe kaybederse Koeman falan kalmaz. İlk yarının sonunu da beklemezler. Fenerbahçe içeride çok daha farklı oynuyor. Kasımpaşa'yı çok beğeniyorum ama Fenerbahçe bu akşam kazanır diyorum."
Milli Takımın rakibi İzlanda
"A Milli Futbol
Takımımızın Euro 2020'deki rakipleri de belli oldu. Grupta bir numaralı rakibimiz İzlanda. Arnavutluk
maçlarına da dikkat etmemiz lazım. Andorra
ile Moldova
'nın bizim için tehlike yaratacığını düşünmüyorum. Bizim rakibimiz İzlanda, dışarda en az 1 puan alıp içerde kazanmamız lazım. Fransa
gruptan birinci çıkar biz de iki ya ada üçüncü çıkarız. Ama artık İzlanda'ya üstünlük sağlayıp üç değil ikinci olarak çıkalım gruptan."
Fenerbahçe,Galatasaray,Cem Yılmaz
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:57