20 Mart 2019, 08:03
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Cem Yılmaz, Gösterisinden Elde Edilen 300 Bin TL'yi Down Sendromu Derneği'ne Bağışladı

Komedyen Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus adını verdiği yeni stand up gösterisiyle hayranlarından tam not almaya devam ediyor. Yılmaz, son gösterisinden elde edilen 300 bin TL'yi de Down Sendromu Derneği'ne bağışladı.

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile sahnelere dönüş yaptı. İstanbul'daki gösterilerinde hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz örnek bir davranışta bulundu.

Başarılı komedyen, son gösterinde elde edilen geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışlayarak takdir topladı.

300 BİN TL BAĞIŞLADI

Cem Yılmaz, son gösterisinden elde edilen 300 bin TL'lik geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışladı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Cem Yılmaz, ''Bu akşamki gösterimizde,seyircim Down Sendromu Derneği'ne 300.000 TL gelir sağlamıştır. Her birinize tek tek teşekkür ederim" notunu yazdı.

Cem Yılmaz, Magazin



YORUMLAR (20)
İBRAHİM: iyilik yapar gibi görünmeyin , iyilik yapın görünmeyin...
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MAMİ: reklam kokan hareketler bunlar mayk bunlara gerenk yok :)) yapıyosan gizli yap bebişim
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ANTALYA: SANKİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORDA O PARAYI BAĞIŞLIYOR. 1 GÜNLÜK YEMEK PARASI BUNUN. PEYGAMBERİMİZ NE GÜZEL DEMİŞ SAĞ ELİN YAPTIĞI İYİLİĞİ SOL EL DUYMASIN DİYE. BUNLAR MANŞET VERİYOR
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BİR ZAMANLAR KOZAN: 5 vakit namaz kilip musluman gecinip 1 liraya bile kiymayanlardan daha eftaldir bu adamin yaptigi
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MURAT: İnanmayın, kesin bir çıkarı vardır, boşyere yapmaz
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