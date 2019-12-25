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CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

25.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:19 CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

Görüntü Dökümü:

-Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video



Cem Yılmaz, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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