11.06.2019 15:46
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Cem Yılmaz'ı yağlarken görüntülenen Defne Samyeli, silikonlu göğüsleriyle dikkat çekti

Cem Yılmaz

Sevgilisi Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri dikkat çekti.

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Defne, Cem'i elleriyle yağlarken güzel sunucunun silikonlu göğüsleri dikkatlerden kaçmadı.

MAVİ TURA ÇIKTILAR

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çeşme tatilinden sonra Bodrum'a geri döndü. Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.

GÖĞÜSLERİNE SİLİKON YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sarışın bir kadın arkadaşlarının eşlik ettiği, teknedesevgilisi Cem Yılmaz'ı yağlarken objektiflere takılan sunucu Defne Samyeli'nin göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edildi. Öte yandan 47 yaşındaki güzel sunucu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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YORUMLAR (1)
.: Helal be Cem sana almış defneyide '''' koy koy '''' gezer artık :))
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