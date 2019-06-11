Cem Yılmaz'ı yağlarken görüntülenen Defne Samyeli, silikonlu göğüsleriyle dikkat çekti

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Defne, Cem'i elleriyle yağlarken güzel sunucunun silikonlu göğüsleri dikkatlerden kaçmadı.
MAVİ TURA ÇIKTILAR
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çeşme tatilinden sonra Bodrum'a geri döndü. Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.
GÖĞÜSLERİNE SİLİKON YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Sarışın bir kadın arkadaşlarının eşlik ettiği, teknedesevgilisi Cem Yılmaz'ı yağlarken objektiflere takılan sunucu Defne Samyeli'nin göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edildi. Öte yandan 47 yaşındaki güzel sunucu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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