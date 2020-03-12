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Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelendi. Yılmaz'ın yeni gösteri takvimi ise henüz açıklanmadı.

12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:18

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Üst düzey önlemlerin alındığı ülkelerde etkinlik ve gösteriler de iptal edildi. Son olarak Cem Yılmaz'ın Avrupa 'daki gösterisi iptal edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ

Avrupa'yı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi. İptal haberini Instagram hesabından paylaşan Cem Yılmaz şunları söyledi: "Tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yaşanan gelişmeler sebebi ile Avrupa'da bazı ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından belli bir katılımcı sayısının üzerindeki gösteri, konser vb. tüm etkinlikler yasaklanarak durdurulmuştur. 23 Şubat 2020 tarihinde başladığımız Cem Yılmaz Avrupa Turnesi'ni kapsayan ülkelerde alınan güvenlik önlemleri, yetkili mercilere yapılan açıklamalar ve yasal bildirimler dikkate alınarak 13 Mart 2020 Stuttgart gösterisi ertelenmiştir.

Yeni tarihle ilgili bilgilendirme tarafımızdan ayrıca yapılacaktır. Satın almış olduğunuz biletler yeni belirlenen tarihlerde geçerli olacaktır. Mart-Nisan 2020'de yapmayı planladığımız diğer Cem Yılmaz gösterilerimiz için de olası değişiklikleri sizlere bildiriyor olacağız. Bu hepimizi ilgilendiren durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış ve ilgi için teşekkür ederiz."

GÖSTERİ VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer korona tehlikesinin ardından Kıbrıs'taki sahne programlarını iptal etti. Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe erteledi. İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi. Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de vizyona tarihleri ertelendi.

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Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Etiketler : Koronavirüs, Cem Yılmaz, Avrupa, Magazin

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Yorumlar (1)
AAA:Kötüye bişey olduğu nerde görülmüş. . .
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