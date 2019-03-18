Cem Yılmaz'ın Galatasaraylı Bir Taraftara Verdiği Cevap Olay Oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından karaborsa bilet almayın çağrısında bulundu. Profil fotoğrafı Galatasaray logosu olan bir sosyal medya kullanıcısı, "Enteresan bir işin var neden insanlar böyle şeyler peşinde koşar. Bedava olsa da gitmem çünkü espiri yapmak ve gülmek her yerde her zaman bedava bunun için sadece insanlar düşünse yeter sana ihtiyaç yok aslında." eleştirisinde bulundu.

"BEN FENERBAHÇELİYİM, TEŞEKKÜRLER"

Eleştiriyi alıntılayan Cem Yılmaz, "Ben Fenerbahçeliyim, teşekkürler." cevabını verdi. Ünlü komedyenin bu cevabı sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz'ın bu yorumu 5 bine yakın retweet alırken, yaklaşık 40 bin kez beğenildi.