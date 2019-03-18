18 Mart 2019, 19:41
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Cem Yılmaz'ın Galatasaraylı Bir Taraftara Verdiği Cevap Olay Oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Galatasaraylı bir sosyal medya kullanıcısının eleştirisine verdiği "Ben Fenerbahçeliyim." cevabı olay oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından karaborsa bilet almayın çağrısında bulundu. Profil fotoğrafı Galatasaray logosu olan bir sosyal medya kullanıcısı, "Enteresan bir işin var neden insanlar böyle şeyler peşinde koşar. Bedava olsa da gitmem çünkü espiri yapmak ve gülmek her yerde her zaman bedava bunun için sadece insanlar düşünse yeter sana ihtiyaç yok aslında." eleştirisinde bulundu.

"BEN FENERBAHÇELİYİM, TEŞEKKÜRLER"

Eleştiriyi alıntılayan Cem Yılmaz, "Ben Fenerbahçeliyim, teşekkürler." cevabını verdi. Ünlü komedyenin bu cevabı sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz'ın bu yorumu 5 bine yakın retweet alırken, yaklaşık 40 bin kez beğenildi.

Galatasaray, Cem Yılmaz, Magazin, Spor


YORUMLAR (21)
KIVANÇ: adam ne yapsın gs gibi ezikleri helal olsun cem yılmaz
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ZALIMIN OĞLU : Cem ne mesleğiyle ne de Galatasarayla ilgili birşey yazdı ne ara Cimbom fener arasında düollaya geçtiniz:))
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CMABİ: Cem abi Başıbüyük ten yaziyom kaldik abi kalfik Allahima lig de kaldık yok abi Erzurum deplasman 1 puan yetiyodu Anadolu fenerine gel abi tekne turu sabaha kafar kutlayak
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BATEFİMBO: Aklin sira kivrak bi cevapmi verdin yani...yalniz adam sana takiminla ilgili degil mesleginle ilgili bisey söylemiş cem abi...yani bu konuda takimdan falan gocunupta yorum yapan sen oluyorsun...ender sevdigim fenerbahcelilerdensin galatasaraylılarla ugrasman sana zarar olur
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LİGDE KALMA HAZZI: Son galibiyetten sonra çekilmiş resmi eeee lig de kalma hazzi yaşıyor adam
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