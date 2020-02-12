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Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı

Eski sevgilisi Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli'nin "Hiç ihtimal vermedim, konduramadım" sözleri Twitter'da trend oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı hesaplarından paylaşım yaparak Samyeli'ye destek oldu.

12.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:07

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması hakkında konuştu. Gazetecilerin aldatma sorularına da samimi şekilde cevap veren Samyeli'nin açıklamasına sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

İHANET HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Defne Samyeli, geçtiğimiz Ekim ayında Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberleri Instagram hesabından "İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat hareket olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretli izliyorum" diyerek yalanlamıştı. Aradan aylar geçti ve Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

"KONDURAMADIM" SÖZLERİNE DESTEK MESAJI YAĞDI

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina'da görüntülenmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "Size basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" dedi. İhanete uğradığını kabul eden Samyeli'nin "Konduramadım" sözleri ise 'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Samyeli'ye destek oldu.

İşte Defne Samyeli için yapılan bazı paylaşımlar...

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem YılmazDefne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya, Cem YılmazSerenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyorAtina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendiAşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
TARAFSIZ:eyyy serenay sarıkayagençlikse gençsinşöhretse şöhretlisinne buldun 50 yaşındaki adam dasenin sevgili olacağın kişi çağatay vb kişiler.
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AVNİ:TEK DERDİMİZDE BUNLARDI YAW HE GEÇ GEÇ
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CONİ:bunlar hayatini yasayacak bende uzulecem he cok ta umrumda !
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YOLUNDA A.Ş:gün gelir hesap döner kendi de kocasını aldatmıstı zamanında hadi canım hadi
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