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Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya ile kaldığı Etiler'deki lüks evinde yangın paniği yaşandı. Dumanları fark eden çalışanın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

10.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:24

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'in İstanbul Etiler'deki lüks evinde önceki gün yangın çıktı. Villanın çöp evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ÇÖP ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre: Yılmaz'ın yanında çalışan, arabaları yıkarken o esnada villanın çöp odasından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden çalışan, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.

Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı

"ÇÖPTE UNUTULAN BİR ŞEY ATEŞ ÇIKMASINA YOL AÇTI"

Kısa süre içinde ateşi söndüren çalışan gazetecilere "Önemli bir şey değil arkadaşlar, çöpte unutulan bir şey ateş çıkmasına yol açtı" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ikilisi ise kapının önündeki basın mensuplarına görüntü vermemek için dışarı çıkmadı.

Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı

BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini ilk olarak basından uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda birlikte kamera karşısına geçerek ilişkilerini ilan etti. Sarıkaya'nın annesiyle bile tanışan Cem Yılmaz, Etiler'deki evinde sevgilisiyle kalmaya başladı.

Cem Yılmaz’ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı

Kaynak: Diğer

Etiketler: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin

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Yorumlar (3)
NUTROG:Mum ışığında yemek yediler, mumları sigaraları söndürmeden çöpe attı acemi romantikler.
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ZİYAA:Cumanız Mübarek Olsun. . . Sağlıcakla Kalın. . .
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GICIK:Desenize aşk ateşi heryeri yakıyor. :))
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