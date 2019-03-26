26 Mart 2019, 12:25
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Cem Yılmaz'ın Piyano Gönderdiği Gençler, Komedyen İçin Şarkı Besteledi

Sosyal medya üzerinden Cem Yılmaz'a ulaşarak piyano isteyen 3 güzel sanatlar fakültesi öğrencisi, Yılmaz'a teşekkür etmek için onun film repliklerinden oluşan bir şarkı çıkardı.

Güzel sanatlar fakültesinde okuyan 3 öğrenci, geçtiğimiz Ocak ayında Twitter üzerinden ünlü komedyen Cem Yılmaz'a ulaşarak piyano istedi. Yılmaz, gençlerin isteğini kırmayarak onlara bir piyano hediye etti.

Gençler, Cem Yılmaz'a teşekkür etmek için Yılmaz'ın filmlerindeki repliklerinden oluşan 'Ateş Su Toprak Tahta' adını verdikleri bir şarkı yazdı.

"CEM YILMAZ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

3 genç, hazırladıkları şarkıyı YouTube yükleyerek altına şu notu düştü: Twitter üzerinden attığımız twit'e yanıt vererek bizi çok büyük bir dertten kurtaran, vize ve finallerimize çalışabilmemizi sağlayan Cem Yılmaz ve Zuhal müziğe 3 güzel sanatlar fakültesi öğrencisi olarak hediye ettikleri piyano için sonsuz teşekkür ederiz.

CEM YILMAZ'IN REPLİKLERİNDEN OLUŞUYOR

Bu şarkının sözlerinde akaryakıt reklamında bulunan GİTT'den doğada bulunan dört elemente, Cem YILMAZ'ın kült olmuş repliklerinden, piyanoyu satmayın uyarısı yaptığı twitine verdiğimiz cevaba kadar birçok şeye yer verilmiştir.

Cem Yılmaz, Magazin



YORUMLAR (4)
ANTİ LAİK: Ateist Cem cami yada okul yaptıracak deyilya tabiki piyano gönderecek bunca seneler müzik yapıyosunuzda noluyor saçma sapan şeyler
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  • YALNIZ KOVBOY : Sen insanlıktan ne anlarsın. Siz anca sağa sola saldırın. Adını anti laik değil direk sığır olarak değiştir.
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  • ÇKS : BUGÜN SANA BEYİN VERMEYEN ALLAH İÇİN NE YAPTIN ?
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DÜRBÜNLÜ: cem yılmaz ingiliz sanırım.
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JÜL SEZAR: komsusu ıle ekmegını paylasmayan arkadasına 5 lıra bıle borc vermeyen adamlar gelmıs burda cem yılmaza laf atıyor
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