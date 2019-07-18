18.07.2019 12:04
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Cem Yılmaz'ın yaşlı hali Defne Samyeli'yi kahkahalara boğdu

Bodrum'daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.

Bodrum'daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.

DEFNE SAMYELİ KAHKAHALARA BOĞULDU

Sosyal medyadaki yeni akım oluşturan yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafını gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu. Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi. Bir restoranda görüntülenen çift fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldüler.

BANDANASI DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli'nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz'ın yaşlı hali Defne Samyeli'yi kahkahalara boğdu
Kaynak: İHA
Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (4)
YORUMCU: Bu artık saçma sapan heberinde önüne geçip, ilişki içindeki gayri meşru kişilerin ''legal değil'' paylaşımlerını birebir aktarmak şekline dönüşümdür. Biz onların yakınları akrabaları, tanıdıkları değilizki! :-)))
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SİNAN: ulkede ve dunyada bu kadar sorun var ulkemiz haber sirketleri ve gazetleri dusmusler cem yilmaz, in pesine nerde guldu nerde sourdu gulermisin aglarmisin
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OFLİİİİİİİ: ÖLÜM DİYE BİRŞEY VAR İYİKİ VAR
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SEVILAYYY61: EEE PARA BOL - KEYIFLER YERINDE - KAHKAHA DA ATAR BOTOX YAPTIRIP- GÜZELLIK AMELIYATLARI OLUP GENCIM GÜZEL DE DER
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