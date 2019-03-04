04 Mart 2019, 08:56
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Cem Yılmaz'ın Yeni Filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk iki hikayesi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu.

Yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler'in Kaçamak ve 2 Arada filminin vizyon tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi 18 Ekim 2019'da seyirciyle buluşacak.

4 ARKADAŞIN TATİL KAÇAMAĞINI ANLATIYOR

Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

AYZEK KARAKTERİNİ OYNAYACAK

2 Arada filminde seyirci Ayzek'in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz, Ayzek karakterini canlandırıyor.

Cem Yılmaz, Magazin


YORUMLAR (3)
HAKİM: CEM YILMAZIN FİLMLERİ GÜZEL OLMUYOR ÇOK SİNEMAYA GİDERİM CEM YILMAZ IN FİLMLERİNE HİÇ GİTMEDİM TELEVİZYONDA BİLE SIKICI GELİYOR ..BENCE STAND UP A DEVAM ETSİN..
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HAKİM: CEM YILMAZIN FİLMLERİ GÜZEL OLMUYOR STAND UP A DEVAM ETSİN... HEP AYNI KADRO SANKİ ADAM YOK
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12345: zafer alagöz-özkan uğur-can yılmaz bunlardan vazgeç artık her filimde bunları görüyoruz
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  • ÇET : ALGÖZ olmasın o. neyse bence hepsi süper ama bunda ozan bey yok sanırım . . . olaydı da izleyeydik :D
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  • MURAD : Ama her filmde de izliyorsun :)
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