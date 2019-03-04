Cem Yılmaz'ın Yeni Filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler'in Kaçamak ve 2 Arada filminin vizyon tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi 18 Ekim 2019'da seyirciyle buluşacak.

4 ARKADAŞIN TATİL KAÇAMAĞINI ANLATIYOR

Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

AYZEK KARAKTERİNİ OYNAYACAK

2 Arada filminde seyirci Ayzek'in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz, Ayzek karakterini canlandırıyor.