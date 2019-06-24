24.06.2019 15:06
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Cem Yılmaz, İstanbul seçimleriyle ilgili paylaşım yapan Defne Samyeli'ne destek verdi

Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı seçim paylaşımına "Ben de öyle düşünüyorum tatlım" diyerek destek verdi.

Dün yapılan seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre İBB başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Sonuçların açıklanmasıyla pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Cem Yılmaz da seçimlerle ilgili tweet atan sevgilisini Defne Samyeli'ye onay verdi.

"İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASINI İZLERKEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Defne Samyeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket... Toplumca ne kadar hasretmişiz. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece zaferini zarafet ve tevazu ile taçlandırdığı konuşmasını izlerken çok mutlu oldum. Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun." dedi.

CEM YILMAZ ONAY VERDİ

Samyeli'ye ilk onay ise bir süredir aşk yaşadığı başarılı komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sevgilisinin tweetine "Ben de öyle düşünüyorum tatlım" diyerek onay verdi.

Cem Yılmaz, İstanbul seçimleriyle ilgili paylaşım yapan Defne Samyeli'ne destek verdi
Ekrem İmamoğlu , Defne Samyeli , Cem Yılmaz , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(5)
ROVASATA DURSUN:BUNLARDA NAAPSIN YATAKTADA POLITIKA KONUSURDUR KUPELIYLE. IKISIDE UMUTSUS KART
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SAMİMİYETSİZLER:Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket. . . Demişsinde ne alaka daha dün seçildi hak, hukuk , adalet , şeffaflık :))) Haşa nerdeyse peygamber ilan edeceksiniz kendinize gelin. . . Karşı görüş düne kadar düşman dı bugün kardeşin mi oldu siz kesinlikle samimi değilsiniz. . Kimbilir hangi çıkar peşindesiniz.
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GOMİS:DEFNE BACIM ÖNCE NİKAH
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7 2
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FC:iki düzenbaz bulmuş birbirini. .
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MIRMIR:Gene çıktı bu çirkin adam, bunun neyi haber ki
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