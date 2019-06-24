Cem Yılmaz, İstanbul seçimleriyle ilgili paylaşım yapan Defne Samyeli'ne destek verdi

Dün yapılan seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre İBB başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Sonuçların açıklanmasıyla pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Cem Yılmaz da seçimlerle ilgili tweet atan sevgilisini Defne Samyeli'ye onay verdi.

"İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASINI İZLERKEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Defne Samyeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket... Toplumca ne kadar hasretmişiz. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece zaferini zarafet ve tevazu ile taçlandırdığı konuşmasını izlerken çok mutlu oldum. Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun." dedi.

CEM YILMAZ ONAY VERDİ

Samyeli'ye ilk onay ise bir süredir aşk yaşadığı başarılı komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sevgilisinin tweetine "Ben de öyle düşünüyorum tatlım" diyerek onay verdi.