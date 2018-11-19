19 Kasım 2018, 07:38
»»

Cem Yılmaz'la Aşk Yaşayan Defne Samyeli, Özel Hayatıyla İlgili Konuşmama Kararı Aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, önceki gece görüntülendiği Cihangir'de özel hayatı hakkında konuşmama kararı aldığını söyledi.

Komedyen Cem Yılmaz'la yaklaşık bir senedir aşk yaşayan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Defne Samyeli, çıkışta otoparktan arabasını alırken görüntülendi. Uzun süredir komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan ve çocuklarını bile tanıştıran Samyeli, bundan sonra özel hayatı hakkında konuşmayacağını söyledi.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Defne Samyeli, aracına binerken muhabirlerin "Cem Yılmaz'la olan ilişkinizde evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum." cevabını verdi.

"CEM'İN SAHNEDE DAVUL ÇALMASI NE GÜZEL"

Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda sevgilisi Cem Yılmaz'ın sahnede davul çalmasıyla ilgili sorulara Samyeli, "Ne güzel" cevabını vererek arabasına binip evinin yolunu tuttu.

Cihangir,Defne Samyeli,Cem Yılmaz
19 Kasım 2018 Pazartesi 07:38



YORUMLAR (12)
AYSUN: isabet olmuş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÜFFF: Yol davul çalmışta ne düşünüyormuşta aşk nasıl gidiyormuşta yahuuu millet aç millet sorsana ekmeğin fiyatı kaç asgari ücret kaç bunlarla ilgili sorular sorun be....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN EY AHALİİİİİ: ne olursunuz konuşun yalvarıyoruz size saksı düşmedi değil mi başınıza ? tencere yuvarlanmış kazanla çarpışmış bir kaç saniye çok yüksek sesli bir tangırtı sesi kopmuş bu haberde bir kaç saniyelik tangırtıdan ibaret arkadaşlar dostlar vatandaşlar !
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KAĞIZMANLI EBRU: bizeee neee leeee
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
DÜT DÜT: OLUR MU KOSKOCA CEM YILMAZ IN ELİNİN KİRİ AHRAZ DEMEZLER Mİ
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın