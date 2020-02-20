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Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın evine gitti

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz ile yeni bir ilişkiye başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşamda aracında görüntülenen Sarıkaya, kendisini bekleyen muhabirin sorularına cevap vermedi.

20.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:44

Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Samyeli, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Aşklarıyla gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

CEM VE SERENAY EVLENECEK Mİ?

Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre: Çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.

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Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın evine gitti

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HABER YORUMLARI (8)
TRÜF MANTARI:zina etmeye koşarak gidiyolar adınada aşkları dolu dizgin gidiyo diyolar
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SAKARYALI HATUN:Gerçek aşklar, eskilerde kaldı. Şimdiki aşklar, reklam kokuyor; buram buram...
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ATINI SEVMEYEN KOVBOYCU:artık ünlüler arasındaki yeni trend. sevgilisinin evinde yaşadı, eşyalarını bavulunu aldı sevgilisine gitti. ya bu sevgililerin evi yurt mu ? otel mi ? barınak mı ? toplumu temsil eden ünlüler, normal insanların yaşamlarına zarar veriyor. sonra aldatmalar oluyor kaçamak, ayrılmalar oluyor anlaşamamalar. hayır yani evlerinde kalarak nasıl geçineceklerini mi test ediyorlar ? yazık!! gerçekten yazık. bu gibi ortamlar magazinciler tarafından da alkışlanıyor ya onlara ayrı bir yazık!!!
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ADINIZI YAZIN:Bu tur basit yaratiklari lutfen insan yerine koyup haber yapmayin
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NİCK:Gülü seven dikeninede katlanır diyeceğimde cemde ona batacak diken yoktur anlayan anlar dediğimi :)
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ALAYCI:ünlü dünyasının aşkları (iğrençlikler) böyle sırayla yaşıyorlar
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ADINIZI YAZIN:Soluğu onun evinde aldıysa çok şükür rahatlamıştır
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ŞAKAMATİK:CEM ABİNİN EN KÖTÜ ŞAKASI
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