Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Komedyen Cem Yılmaz bu günlerde özel hayatıyla gündemde. Serenay Sarıkaya 'yla yeni bir aşka yelken açan Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı.
YENİ AŞKI SERENAY SARIKAYA
Defne Samyeli'den ayrılan komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncuyla yaptığı Atina tatili yaptı.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk yüzünden hem Defne Samyeli'yi terk ettiği için hem de Sarıkaya'nın yaşı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuş durumda.
MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISI PAYLAŞTI
Son günlerde dikkat çekici paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir Instagram hesabının linkini paylaştı. Instagram linkine tıklayanların karşısına ise İzmir'de sokak sanatçısının Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısının en bilindik bölümlerini söylediği anların videosu çıktı.
YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ
Yıkıla yıkıla yaşayan benim
Geceler boyunca kahrolan benim
Ah edip inleyen yıpranan benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmaz ki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmazki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefret le bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan, kime ne bundan