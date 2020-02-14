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Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Defne Samyeli'dern ayrılıp Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, bir link paylaştı. Yılmaz'ın paylaştığı linke tıklayanlar Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını söyleyen bir sokak sanatçısının Instagram paylaşıma gitti.

14.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:14

Komedyen Cem Yılmaz bu günlerde özel hayatıyla gündemde. Serenay 'yla yeni bir aşka yelken açan Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı.

YENİ AŞKI SERENAY SARIKAYA

Defne Samyeli'den ayrılan komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncuyla yaptığı Atina tatili yaptı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk yüzünden hem Defne Samyeli'yi terk ettiği için hem de Sarıkaya'nın yaşı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuş durumda.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISI PAYLAŞTI

Son günlerde dikkat çekici paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir Instagram hesabının linkini paylaştı. Instagram linkine tıklayanların karşısına ise İzmir'de sokak sanatçısının Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısının en bilindik bölümlerini söylediği anların videosu çıktı.

YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ

Yıkıla yıkıla yaşayan benim

Geceler boyunca kahrolan benim

Ah edip inleyen yıpranan benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Çektiğim çileler kendime benim

Tutup da birine vurmaz ki elim

Çekilin üstüme varmayın benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Çektiğim çileler kendime benim

Tutup da birine vurmazki elim

Çekilin üstüme varmayın benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefret le bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan, kime ne bundan

Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Defne Samyeli, Müslüm Gürses, Cem Yılmaz, Sarıkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
EVET:demek halen defneyi seviyor? serenay kendini bosuna hirpalama cem icin derim cünkü b sarki sözleri co acayip geldi bizlere derim. . . . . yinede kendin bilirsin .
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