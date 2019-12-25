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Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

25.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:05
Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmalıydım ama. Yine Bostancı'dayım. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim" açıklamasını yaptı.
(İHA)
Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Cem Yılmaz, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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