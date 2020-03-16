Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle tanıştı
Kendisinden yaşça küçük Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddia edilen Cem Yılmaz, sevgilisinin annesi Ümran Seyhan ile ilk kez tanıştı.
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkında sular durulmuyor. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden ikilinin son zamanlarda mutlulukları gözlerinden okunuyor. İlişkilerinin sık sık evliliğe gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz çifti iddiaları Serenay'ın annesiyle doğruladı. Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan , önceki gün Sarıkaya'ya ait araçla Yılmaz'ın evine geldi. Kapıda araçtan inmeyip kızını bekledi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Sarıkaya, Seyhan, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Magazin
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Magazin
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Magazin
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Magazin
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Magazin
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Magazin
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Magazin
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı