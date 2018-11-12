Cem Yılmaz, Süper Lig'de 12. Haftayı Değerlendirdi

CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz
, Skorer TV
'de Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12. haftayı Gündem Özel programında Ezgi Toper'le değerlendirdi.
İşte Yılmaz'ın açıklamaları;
'Fatura gidenlerin yerini doldurmayanlara kesilir'
Bu hafta Galatasaray
ve Fenerbahçe
açısından şanslıydı çünkü rakipleri çok formsuzdu. Beşiktaş
- Sivasspor
maçında genel anlamda bakarsak Beşiktaş'taki geçen seneden en önemli fark Cenk Tosun
ve Talisca
'nın olmayışı. Yerlerine ise yakınlarına bile yaklaşamayacak oyuncular var. Atiba, Quaresma
geçen sene de yaşlıydı ama iyilerdi. Atiba ara pası atıyordu ama o topu alan Cenk Tosun vardı. Quaresma'nın ortalarına vuran oyuncular vardı. Pektemek, kaleci yerdeyken topu kaleye atamıyor. Bu senenin en büyük kazancı gençlerin oynaması olacaktır. Beşiktaş nereden nereye geldi. Cenk'in yerine birinin alınmadığı gibi bir de Negredo
gönderildi. Bunun sorumluları tamamen yönetim ve teknik adamdır. Forvet sıkıntısının öngörülmesi gerekliydi. Güneş, forvetim Larin dedi ama Larin nerede. Bunlar büyük bir hataydı. Sonuç olarak da Beşiktaş çöktü.
'Beşiktaş'ta Oğuzhan diye bir mesele yok'
Dünkü oyuna, Genk
maçına Oğuzhan sorumlu tutulamaz. Bunun faturası bir oyuncuya kesilemez. Eksik oyuncuların önlemi alınamadı. Beşiktaş'ın bu sonuçları sürpriz değil benim için. Genk müthiş takım dediler ama öyle değil. Beşiktaş kötü. Geçen seneki takımdan Cenk yada Talisca herhangi biri olsaydı çok farklı olurdu. Tabiiki oyuncular gidebilir ama bunun önlemini almasını gereken başkan, yönetim ve teknik adamdır. Bunlardan sonra Oğuzhan'a, saha içindeki oyunculara bakarsın. Bence Beşiktaş'ta Oğuzhan diye bir mesele yok. Tribünler başarısızlığı birilerine fatura çıkarmak istiyor. Oğuzhan bilerek mi oynamıyor. Takım kaleye şut atamıyor. Pozisyon bile bulamıyor. Bence Şenol Güneş
de çaresiz. Bir çıkar yol bulamıyor. Negredo konusunda hata yapıldı. Larin'le oynayacağım bu sene dedi ama göremiyoruz. Pektemek ve Love'ı denedi ama olmuyor. Güneş de bir şeylerin kötü gittiğinin farkında. Tribün desteğini de kaybetti oyuncular. Telafisi zor kayıplar bunlar. Zirveden kopuyorsun artık. Beşiktaş, Galatasaray'la evinde oynayacak. Geçen sene olsa Beşiktaş çok net favori derdim. Ama bu sene bunu diyemiyorum. Galatasaray eksiklerine rağmen bunu diyemiyorum. Beşiktaş git gide çıkmaza gidiyor. Bu işin birinci sorumlusu yönetim ve teknik adamdır. Beşiktaş'ın çok net eksiği gol atacak oyuncusu olmamasıdır.
Fenerbahçe cephesi
'Koeman için bu işi kotardı demek için çok erken'
Koeman'ın teknik adam olması için bence erken. Son 3 maça bakarsak çok iyi performans görüyoruz. Galatasaray'la deplasmanda berabere kalıyorsun. Anderlecht
'i net skorla geçiyorsun ve geliyorsun Alanyaspor
'u yine net skorla yeniyorsun. Elinde yıldız oyuncuların var. Soldado'nun Avrupa
kadrosuna yazılmaması büyük bir teknik hata. Şimdi ihtiyacın var. Benzia
'yı aldın, Reyes'i aldın ama Soldado, Ayew ve Valbuena gibi marka oyuncular değil. Valbuena şimdi geldi maç kazandırıyor. Koeman için bu işi kotardı demek için çok erken. Alanyaspor, Galatasaray karşısında çok kötüydü, bu takım düşer dedim. Alanyaspor üst üste 5. kez gol atamadığı bir maçı kaybetti. Alanyaspor hiçbir şekilde karşılık veremiyor. Fenerbahçe'nin bu maçta gol yemesi başarıyken Alanyaspor'un da başarısızlığı söz konusu. Fenerbahçe'de bir şey var. Özgüven eksikliği var. Tutuklar hala. Akhisar
, Antalya
gibi takımlar hala Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir. Galatasaray, Başakşehir
ve Beşiktaş gibi topu ayağında tutmak isteyen takımlara karşı kafa tutabilir ama maçta öne geçince bir anda duruyor Fenerbahçe. Hala kaybedebileceği çok takım var ligde. Fenerbahçe henüz oyun kontrolünü sağlayamıyor.
'Koeman'ın üzerinde baskı yok'
Koeman daha cesur kararlar veriyor ve emin hareket ediyor. Cocu
'nun ne yaptığını anlayamamıştık. Şenol Hoca da Cocu'nun hatasına düşüyor. Sürekli takımı değiştiriyor. Takımla oynuyor. Koeman'ın üzerine herhangi bir baskı yok. Taraftarın da kötü bir sonuçta Koeman istifa demeyeceğini biliyor. O rahatlık işine yarıyor Koeman'ın.
Milli aranın ardından Fenerbahçe zor bir Trabzonspor maçın çıkacak. İyi bir kadrosu var Trabzon'un. Eğer takımdaki Burak problemi çözülürse ya da fatura Ünal Karaman
'a mı kesilir bilmiyorum. Bu kriz çözülürse iyi yola girilir. Burak'ta düşüş var. Gerçek bir santrfor ama sorunlarını çözmesi gerekiyor. Ağaoğlu bu durumu çözecektir. Çözülmezse Trabzonspor şiddetli bir biçimde düşüşe devam eder. Bir şekilde bunlar çözülüp Fenerbahçe karşısına çıkması gerek. Fenerbahçe cephesinden de bakarsak Trabzonspor galibiyeti büyük bir güven kaynağı olur.
Galatasaray cephesi
Kayserispor - Galatasaray maçı haftanın sürprizi bence. Galatasaray'ın kazanması değil, nasıl kazandığı sürpriz. Birçok maçını izledim bu sezon Galatasaray hiçbirini bu kadar rahat kazanamadı. Bu kadar eksiklere rağmen çok rahat kazandı. Cezalılar yok. Takımın yarısından çoğu yok. Bir de deplasmanda oynuyorsun. Hocan bile kenar yok. Bunlara rağmen çok rahat kazandı. Bu faktörler ışığında sürpriz diyorum. 3 tane oyuncu giriyor oyuna, üçü de altyapı oyuncusu. Toplamda 4 tane altyapı oyuncusu sahada. Galatasaray'ın tarihinde böyle bir şey yoktur. Bence üç büyüklerin hiçbirinde yoktur böyle bir durum. Tüm bunlara rağmen derbinin ardından yapılan saçma sapan hataların bedelini ödüyor Galatasaray. Fatih Hoca
ilk yarının son haftası dönüyor kulübeye.
'G.Saray
2 maçtan kayıpsız çıkar şampiyonluğun...'
G.Saray'ın şöyle bir durumu var; Fatih hoca ligi çok iyi tanıyor. Geçen sene Tudor zamanında yapılmış 7 tane yabancı transfer vardı. Gomis gitti; büyük hata. Maicon tamamen kızağa çekildi. Belhanda
ve Feghouli keza öyle. Özellikle Feghouli, Schalke
maçında nasıl oynamaz. Ben bunu sorarım Fatih hocaya. Yine de bu kadar eksiğe rağmen takımda sonuca gidebilecek oyuncular var. Terim, takıma 'Hiçbir oyuncu vazgeçilmez' değildir mesajı vermek istedi. Mariano bu takımın as sağ bekidir. Maicon bence asla Donk'a tercih edilemez bence. Terim takıma mesaj vermek isterken oynayan oyuncuların performanslarını düşürdü. Oyuncuların aldıklara paralara bakarsa küsme şans yok. Ama formu düşüyor, sakatlandım diyor oynamıyor. Burada iş teknik adama kalıyor. Bunları idare ederken dengeyi sağlamak lazım. Bu maç Galatasaray için iyi bir dönüş maçı oldu. Konya
maçını da Galatasaray alırsa rakiplerinin işi kolay değil. Konya, Kayseri'den iyi bir takım. Kayseri'ye göre daha zor bir takım bulacak Galatasaray karşısında. Fakat milli arada sakatlar iyileşecek. Kime sorarsanız Fernando oynasın der. Büyük bir kazanç Fernando'nun dönmesi. Eren de dönecek. Galatasaray'ın ilk yarıdaki belirleyici maçları ilk Konyaspor
, ikincisi Beşiktaş derbisi olacaktır. Bunlardan yara almadan çıkarsa Galatasaray, şampiyonluğun en önemli favorisi olur. Bu arada A Milli Takımımıza da başarılar diliyorum.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:10