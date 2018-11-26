Cem Yılmaz Tavlada Yendiği Sevgilisi Defne Samyeli'yi İfşa Etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, büyük bir aşk yaşadığı şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile birlikteliğini duyurmuş ve hayranlarını şaşırtmıştı.

MUTLU ANLARINI HAYRANLARIYLA PAYLAŞIYORLAR

Aşklarını ilan ettikleri günden beri birbirlerine hayranlıklarını dile getiren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Ünlü çift, yaşadığı mutlu anları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

"TAVLADA YENDİM, HEMEN KİTAP OKUMAYA BAŞLADI"

Usta komedyen, sevgilisi Defne Samyeli'yle yaşadığı komik anla sosyal medyaya damga vurdu.Yılmaz, tavla oynunda kaybeden Defne Samyeli'yi "Tavlada 5/3 yendim hemen kitap okumaya başladı konuyu değiştirdi." notuyla ifşa etti.