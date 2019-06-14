Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Sahneye çıkıp şarkı söyledi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti Bodrum'da tatil yapıyor. Çift önceki günlerde Ege koylarında tekne turu yapmıştı. Tekneleriyle birlikte koy koy dolaşan sevgililerin son durağı Bodrum oldu.

SAHNEYE ÇIKIP ŞARKI SÖYLEDİLER

İskender Paydaş'ın eşliğinde sıra sıra sahne alan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz şarkı söyledi. Defne Samyeli Teoman'ın 'uykusuz her gece' şarksıyla büyük alkış alırken Cem Yılmaz, 'kandırdım' ve şımarık şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞIMARIK ŞARKISIYLA COŞTURDU

Cem Yılmaz, Tarkan'ın 'Şımarık' adlı şarkısını İskendar Paydaş ve orkestrası eşliğinde yorumladı. Ünlü komedyenin şarkıda yer alan, "Kucağına düştüm yavru" kısmını bastıra bastıra söylemesi ve ardından gülmesi dikkat çekti.

SEVGİLİSİNE BATERİ ÇALARAK EŞLİK ETTİ

Öte yandan sevgilisi Defne Samyeli'yi bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü komedyen Samyeli'nin sahnesinde usta sanatçı Ercan Saatçi ile bateri çalarak sevgilisine eşlik etti.