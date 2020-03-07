Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz, böylece ilişkileri başladıktan sonra ilk kez yan yana görüntülenmiş oldular.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha önce birlikte Atina tatiline gitmiş ve orada meraklı Türk turistlerin objektiflerine yakalanmışlardı.