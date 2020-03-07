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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, sonunda birlikte ik fotoğraflarını verdi.

07.03.2020 00:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:43

Aşklarını dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz, böylece ilişkileri başladıktan sonra ilk kez yan yana görüntülenmiş oldular.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha önce birlikte Atina tatiline gitmiş ve orada meraklı Türk turistlerin objektiflerine yakalanmışlardı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

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HABER YORUMLARI (2)
MİSAFİR:oradakilerden hangisi seranaydir bilmiyorum ama, eger ortadakiyse, sanki dede torun gibi duruyorlar.
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ANLAYAMADIM:Sanki iki erkek bakıyor gibi. serenay''ın çok erkeksi bir yüzü ve bakışı var.
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7.03.2020 00:52:20