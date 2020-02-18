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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.

18.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:25Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler

gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cm Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

TWITTER'DA TT OLDULAR

Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu.

Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.


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